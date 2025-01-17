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Дана Уайт назвал нового соперника Махачева на UFC 311 после снятия Царукяна

Дана Уайт назвал нового соперника Махачева на UFC 311 после снятия Царукяна
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Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Ренато Мойкано заменит Армана Царукяна в поединке с россиянином Исламом Махачевым. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Противостояние состоится на турнире UFC 311. Ранее сообщалось, что Царукян получил травму.

В общей сложности на счету Махачева в смешанных единоборствах 27 поединков, в которых он добыл 26 побед и потерпел одно поражение. В активе Мойкано 20 побед, пять поражений и одна ничья.

Напомним, в соглавном событии UFC 311 выступят россиянин Умар Нурмагомедов и представитель Грузии Мераб Двалишвили.

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