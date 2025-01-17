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Дана Уайт раскрыл первые слова Махачева после снятия Царукяна с боя на UFC 311

Дана Уайт раскрыл первые слова Махачева после снятия Царукяна с боя на UFC 311
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Президент UFC Дана Уайт рассказал о реакции чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева на снятие с их поединка Армана Царукяна. Спортсмены должны были сразиться на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января мск.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

«Когда я позвонил Исламу, он сказал: «Брат, я чемпион и буду драться с кем угодно», — сказал Уайт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, новым соперником Махачева будет бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Ренато Мойкано.

В общей сложности на счету Ислама в смешанных единоборствах 27 поединков, в которых он добыл 26 побед и потерпел одно поражение. В активе Ренато 20 побед, пять поражений и одна ничья.

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