Дана Уайт раскрыл первые слова Махачева после снятия Царукяна с боя на UFC 311

Президент UFC Дана Уайт рассказал о реакции чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева на снятие с их поединка Армана Царукяна. Спортсмены должны были сразиться на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января мск.

«Когда я позвонил Исламу, он сказал: «Брат, я чемпион и буду драться с кем угодно», — сказал Уайт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, новым соперником Махачева будет бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Ренато Мойкано.

В общей сложности на счету Ислама в смешанных единоборствах 27 поединков, в которых он добыл 26 побед и потерпел одно поражение. В активе Ренато 20 побед, пять поражений и одна ничья.

Мухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311: