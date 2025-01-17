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Усман Нурмагомедов отреагировал на снятие Царукяна с боя с Махачевым на UFC 311

Усман Нурмагомедов отреагировал на снятие Царукяна с боя с Махачевым на UFC 311
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Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов отреагировал на снятие российско-армянского бойца смешанных единоборств Армана Царукяна с поединка с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым. Ранее информацию подтвердил президент UFC Дана Уайт. Спортсмены должны были сразиться на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января мск.

«Ребята, теперь вы знаете, кто официально лучший боец вне зависимости от весовой категории. Вперёд, чемпион. Теперь, Дана, назови Ислама лучшим вне зависимости от весовой категории», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

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