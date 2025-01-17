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Как закончится бой Ислама Махачева и Ренато Мойкано?

Как закончится бой Ислама Махачева и Ренато Мойкано?
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В ночь с 18 на 19 января мск состоится турнир по смешанным единоборствам, в главном событии которого поединок должны были провести Ислам Махачев и Арман Царукян. Сегодня, 17 января, стало известно, что Царукян снялся с противостояния, а новым соперником Махачева будет бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: как закончится бой Ислама Махачева и Ренато Мойкано?

В общей сложности на счету Махачева в смешанных единоборствах 27 поединков, в которых он добыл 26 побед и потерпел одно поражение. В активе Мойкано 20 побед, пять поражений и одна ничья.

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