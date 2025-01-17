Махачев обратился к Дане Уайту после снятия Царукяна с поединка на UFC 311

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где обратился к главе лиги Дане Уайту. С соответствующим обращением Махачев выступил после снятия Армана Царукяна с их боя. Спортсмены должны были сразиться на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января мск.

«Дана, теперь ты понимаешь, что значит лучший боец вне зависимости от весовой категории», — написал Махачев.

Ранее Уайт не раз заявлял, что не согласен с официальным рейтингом UFC относительно лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Согласно рейтингу UFC, первое место занимает Махачев. Уайт говорил, что считает лучшим Джона Джонса.

Мухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311: