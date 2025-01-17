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Царукян сделал первое заявление после снятия с боя с Махачевым на UFC 311

Царукян сделал первое заявление после снятия с боя с Махачевым на UFC 311
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Российско-армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян обратился к фанатам после снятия с поединка с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым. Они должны были сразиться на турнире UFC 311. Новым соперником Махачева будет бразилец Ренато Мойкано.

«UFC и фанаты UFC. С прискорбием сообщаю, что новость о том, что мне пришлось сняться с боя на UFC 311 из травмы спины, является правдой. Это было самое сложное решение, которое мне приходилось принимать в своей карьере. Хочу поблагодарить UFC за понимание и с нетерпением жду своего первого поединка за титул UFC в будущем. Спасибо всем за поддержку», — написал Царукян на своей странице в социальных сетях.

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Тренировка Армана Царукяна перед UFC 311:

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