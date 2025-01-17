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Новый соперник Махачева Мойкано обратился к Исламу перед их боем на UFC 311

Новый соперник Махачева Мойкано обратился к Исламу перед их боем на UFC 311
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Новый соперник чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Ренато Мойкано заявил, что он готов к поединку с россиянином и постарается шокировать мир. Напомним, спортсмены сразятся на турнире UFC 311. Изначально Махачев должен был сразиться с Арманом Царукяном, однако тот был вынужден сняться с боя. Арман получил травму и не успел восстановиться.

«Ислам, будь готов. Я так долго ждал этой возможности и готовлюсь под пятираундовый бой. Я готов, и завтра я шокирую мир», — сказал Мойкано в интервью пресс-службе UFC.

UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января мск.

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