«Ситуация кажется странной». Дрозд отреагировал на снятие Царукяна с боя с Махачевым

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Григорий Дрозд дал комментарий по поводу отмены поединка между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном из-за травмы последнего. Они должны были сразиться на турнире UFC 311. Новым соперником Махачева будет бразилец Ренато Мойкано.

«Бой Ислама Махачева и Армана Царукяна на UFC 311 не состоится. Арман получил травму за несколько часов до боя. Теперь октагон с Исламом разделит Ренато Мойкано. Очень грустная новость для болельщиков, кажется, это будет бой в одну калитку, и эта калитка Made in Dagestan. Будем ждать новостей от Царукяна – ситуация кажется странной, с учётом того, что на недавних видео он был в отличной форме!» — написал Дрозд на своей странице в социальных сетях.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона: