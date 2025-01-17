Махачев напомнил о своей давней цитате после получения нового соперника за сутки до боя

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев после отмены поединка с Арманом Царукяном вспомнил свою давнюю цитату, которая была размещена на стене штаб-квартиры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США. Царукян снялся с боя с Махачевым из-за травмы. Новым соперником Ислама будет Ренато Мойкано.

«Что означает титул чемпиона? Он означает, что ты лучший в мире. А звание лучшего в мире предполагает, что тебе всё равно, кто стоит напротив в октагоне. Что я должен был сказать? Нет? Никогда. Так что погнали», — процитировал на своей странице в соцсетях Махачев самого себя.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января мск.

Махачев, катаясь верхом на лошади, устроил гонку с квадроциклом: