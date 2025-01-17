Все результаты взвешивания участников UFC 311 с главным боем Махачев – Мойкано

В ночь с 18 на 19 января мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В преддверии соревнований состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли все бойцы. Напомним, с главного поединка турнира с Исламом Махачевым ранее снялся Арман Царукян, получивший травму. Новым соперником Махачева будет Ренато Мойкано.

Результаты взвешивания участников UFC 311. Главный кард:

Лёгкий вес: Ислам Махачев (70,08 кг) – Ренато Мойкано (70,3 кг)

Легчайший вес: Мераб Двалишвили (60,78 кг) – Умар Нурмагомедов (61,23 кг)

Полутяжёлый вес: Иржи Прохазка (92,75 кг) – Джамал Хилл (93,21 кг)

Средний вес: Кевин Холланд (83,23 кг) – Ренье де Риддер (83,68 кг)

Тяжёлый вес: Жаилтон Алмейда (106,59 кг) – Сергей Спивак (105,68 кг)

Прелимы:

Легчайший вес: Пэйтон Талботт (61 кг) – Раони Барселос (61,46 кг)

Полутяжёлый вес: Богдан Гуськов (93,21 кг) – Билли Элекана (90,71 кг)

Лёгкий вес: Грант Доусон (70,76 кг) – Диего Феррейра (70,76 кг)

Средний вес: Закари Риз (84,14 кг) – Азамат Бекоев (84,14 кг)

Ранние прелимы:

Женский легчайший вес: Кэрол Роза (61,46 кг) – Айлин Перес (61,23 кг)

Легчайший вес: Ринья Накамура (61,46 кг) – Муин Гафуров (61,68 кг)

Легчайший вес: Рики Турсиос (61,68 кг) – Бернандо Сопай (61,23 кг)

Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков (56,92 кг) – Клейтон Карпентер (56,92 кг).

Махачев — величие. Главные победы чемпиона: