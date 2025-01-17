Вместо боя с первым номером рейтинга Махачев подерётся с 10-м на UFC 311

В ночь с 18 на 19 января мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. За сутки до поединка российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев получил нового соперника.

Изначально Ислам должен был встретиться с Арманом Царукяном, занимающим первую строчку в рейтинге бойцов лёгкого дивизиона. После того как Царукян снялся из-за травмы, новым соперником россиянина стал представитель Бразилии Ренато Мойкано. Сейчас он занимает 10-ю позицию в рейтинге легковесов.

В общей сложности на счету Махачева в смешанных единоборствах 27 поединков, в которых он добыл 26 побед и потерпел одно поражение. В активе Мойкано 20 побед, пять поражений и одна ничья.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона: