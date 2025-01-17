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Вместо боя с первым номером рейтинга Махачев подерётся с 10-м на UFC 311

Вместо боя с первым номером рейтинга Махачев подерётся с 10-м на UFC 311
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В ночь с 18 на 19 января мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. За сутки до поединка российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев получил нового соперника.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

Изначально Ислам должен был встретиться с Арманом Царукяном, занимающим первую строчку в рейтинге бойцов лёгкого дивизиона. После того как Царукян снялся из-за травмы, новым соперником россиянина стал представитель Бразилии Ренато Мойкано. Сейчас он занимает 10-ю позицию в рейтинге легковесов.

В общей сложности на счету Махачева в смешанных единоборствах 27 поединков, в которых он добыл 26 побед и потерпел одно поражение. В активе Мойкано 20 побед, пять поражений и одна ничья.

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