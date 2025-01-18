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Хабиб отреагировал на назначение Махачеву нового соперника после снятия Царукяна

Хабиб отреагировал на назначение Махачеву нового соперника после снятия Царукяна
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на снятие российско-армянского бойца смешанных единоборств (ММА) Армана Царукяна с поединка с действующим чемпионом промоушена в лёгком дивизионе Исламом Махачевым. Спортсмены должны были сразиться на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января мск. Новым соперником Махачева будет бразилец Ренато Мойкано.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

«Лучший боец в мире», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях, отметив Ислама.

Всего на счету Махачева в смешанных единоборствах 27 поединков, в которых он добыл 26 побед и потерпел одно поражение. В активе Мойкано 20 побед, пять поражений и одна ничья.

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