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Ислам Махачев — Арман Царукян 2, реванш: причина отмены, кто будет драться с Махачевым

Ислам Махачев — Арман Царукян 2, реванш: причина отмены, кто будет драться с Махачевым
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В ночь с 18 на 19 января мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, в главном поединке которого должны были сразиться россиянин Ислам Махачев и российско-армянский боец Арман Царукян. Однако за сутки до боя Махачев получил нового соперника, так как Царукян снялся с турнира из-за травмы. В результате октагон с чемпионом UFC в лёгком весе разделит представитель Бразилии Ренато Мойкано.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

Махачев к настоящему моменту принял участие в 27 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 26 побед и потерпел одно поражение. На счету Мойкано 20 побед, пять поражений и одна ничья.

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