Ислам Махачев — Арман Царукян 2, реванш: причина отмены, кто будет драться с Махачевым

В ночь с 18 на 19 января мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, в главном поединке которого должны были сразиться россиянин Ислам Махачев и российско-армянский боец Арман Царукян. Однако за сутки до боя Махачев получил нового соперника, так как Царукян снялся с турнира из-за травмы. В результате октагон с чемпионом UFC в лёгком весе разделит представитель Бразилии Ренато Мойкано.

Махачев к настоящему моменту принял участие в 27 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 26 побед и потерпел одно поражение. На счету Мойкано 20 побед, пять поражений и одна ничья.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона: