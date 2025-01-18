«Почему вы не позвонили мне?» Волкановски — Дане Уайту по поводу замены соперника Махачева

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски отреагировал на срочную замену соперника действующего чемпиона промоушена в лёгкой весовой категории российского бойца Ислама Махачева в титульном поединке на UFC 311. Ранее глава UFC Дана Уайт объявил за сутки до события, что вместо получившего травму армянского спортсмена Армана Царукяна соперником Махачева в главном бою UFC 311 станет бразильский боец Ренато Мойкано.

«Почему вы не позвонили мне??» — прокомментировал Волкановски видео Даны Уайта с объявлением о замене соперника Махачева в социальной сети X.

Вечер смешанных единоборств UFC 311 пройдёт в Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 января мск, его главным событием должен был стать титульный поединок в лёгком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. 17 января стало официально известно, что Царукян не сможет участвовать в бою из-за повреждения и его заменит Ренато Мойкано.

Ранее Махачев дважды защищал титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединках с Алексом Волкановски. 11 февраля 2023 года российский боец одержал победу единогласным решением судей, 21 октября 2023 года — нокаутом.

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