Умар Нурмагомедов — перед UFC 311: я здесь, чтобы забрать пояс и проучить Двалишвили

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов высказался перед титульным поединком с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили, представляющим Грузию. Бой между Нурмагомедовым и Двалишвили пройдёт в рамках вечера смешанных единоборств UFC 311.

«Разговоры закончились. Завтра мы сойдёмся в клетке. Я здесь, чтобы забрать пояс, воплотить в жизнь свою мечту и проучить его», — сказал Умар Нурмагомедов во время церемонии взвешивания.

В ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, соглавным событием которого станет титульный поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

Видео: Мухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311