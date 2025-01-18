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Умар Нурмагомедов — перед UFC 311: я здесь, чтобы забрать пояс и проучить Двалишвили

Умар Нурмагомедов — перед UFC 311: я здесь, чтобы забрать пояс и проучить Двалишвили
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов высказался перед титульным поединком с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили, представляющим Грузию. Бой между Нурмагомедовым и Двалишвили пройдёт в рамках вечера смешанных единоборств UFC 311.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Разговоры закончились. Завтра мы сойдёмся в клетке. Я здесь, чтобы забрать пояс, воплотить в жизнь свою мечту и проучить его», — сказал Умар Нурмагомедов во время церемонии взвешивания.

В ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, соглавным событием которого станет титульный поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

Видео: Мухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311

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