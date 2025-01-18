Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили провели финальную битву взглядов
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов и действующий чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили, представляющий Грузию, провели финальную битву взглядов перед титульным поединком.
UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов
Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ
В ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, соглавным событием которого станет титульный поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.
Главным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион в лёгком весе россиянин Ислам Махачев будет защищать пояс в поединке с бразильским бойцом Ренато Мойкано.
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