«Я готов к бою». Мераб Двалишвили высказался перед поединком с Умаром Нурмагомедовым

Грузинский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, представляющий Грузию, высказался о предстоящем титульном поединке с российским спортсменом Умаром Нурмагомедовым.

«Я чувствую, что я готов к бою. Физически, морально. Надеюсь, вы все получите удовольствие. Я проведу первую защиту и нанесу ему первое поражение», — сказал Мераб Двалишвили во время церемонии взвешивания.

В ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, соглавным событием которого станет титульный поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

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