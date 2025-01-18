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«Я готов к бою». Мераб Двалишвили высказался перед поединком с Умаром Нурмагомедовым

«Я готов к бою». Мераб Двалишвили высказался перед поединком с Умаром Нурмагомедовым
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Грузинский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, представляющий Грузию, высказался о предстоящем титульном поединке с российским спортсменом Умаром Нурмагомедовым.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Я чувствую, что я готов к бою. Физически, морально. Надеюсь, вы все получите удовольствие. Я проведу первую защиту и нанесу ему первое поражение», — сказал Мераб Двалишвили во время церемонии взвешивания.

В ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, соглавным событием которого станет титульный поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

Видео: Двалишвили ушёл с интервью после вопроса об Умаре Нурмагомедове

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