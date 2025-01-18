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Махачев и Мойкано провели финальную битву взглядов перед UFC 311

Махачев и Мойкано провели финальную битву взглядов перед UFC 311
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев и бразильский боец Ренато Мойкано провели финальную битву взглядов перед титульным поединком.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Напомним, Ренато Мойкано и Ислам Махачев проведут бой между собой в главном событии турнира UFC 311, который состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Соглавным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили будет защищать пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым, представляющим Россию.

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