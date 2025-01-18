Махачев высказался о замене Царукяна на Мойкано перед титульным поединком

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев поделился ожиданиями от титульного поединка с бразильским бойцом Ренато Мойкано.

«Я не хотел оставлять вас без поединка! Это всё ради вас, парни. Что я могу сказать по поводу своего оппонента? Я разгромлю его!» — сказал Махачев на пресс-конференции.

В ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. Его главным событием должен был стать титульный поединок в лёгком весе между Исламом Махачевым и армянским бойцом Арманом Царукяном. 17 января стало известно, что Царукян не сможет драться из-за травмы и соперником Махачева станет Ренато Мойкано.

Соглавным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили будет защищать пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона: