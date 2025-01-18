«Наплевать, завтра всё докажу». Мойкано высказался о неожиданном титульном бою с Махачевым

Бразильский боец UFC Ренато Мойкано высказался по поводу предстоящего боя с чемпионом UFC в лёгком весе российским спортсменом Исламом Махачевым. Поединок пройдёт в рамках турнира UFC 311, при этом об участии в нём Мойкано стало известно 17 января — чуть более чем за сутки до старта события.

«Мне наплевать. Завтра я всё докажу. Завтра я выйду в клетку и стану чемпионом», — сказал Ренато Мойкано во время церемонии взвешивания.

В ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. Его главным событием должен был стать титульный поединок в лёгком весе между Исламом Махачевым и армянским бойцом Арманом Царукяном. 17 января стало известно, что Царукян не сможет драться из-за травмы и соперником Махачева станет Ренато Мойкано.

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