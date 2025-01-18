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Хабиб впервые отреагировал на снятие Царукяна с титульного боя против Махачева

Хабиб впервые отреагировал на снятие Царукяна с титульного боя против Махачева
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на снятие российско-армянского бойца смешанных единоборств (ММА) Армана Царукяна с поединка с действующим чемпионом промоушена в лёгком дивизионе Исламом Махачевым. Спортсмены должны были сразиться на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января мск.

«Честно говоря, я узнал это вчера, в час ночи, прежде чем пошёл спать. Такое может случиться с каждым. Если вы помните 2017 год, март, это случилось и со мной. Потом после этого я ложусь в больницу, делаю операцию, возвращаюсь и говорю UFC: «Это была моя ошибка, дайте мне другого лучшего парня. Я собираюсь победить этого парня и заслужить свой титульный бой».

Я просто хочу пожелать ему всего наилучшего. Он молод, крепок. Он может вернуться. Он должен пережить эту ситуацию и вернуться», — сказал Хабиб в интервью команде социальных сетей UFC.

Напомним, официальной причиной снятия Царукяна является травма спины. Махачев будет защищать титул с Ренато Мойкано.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона

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