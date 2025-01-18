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Валентин Молдавский отреагировал на отмену боя Ислама Махачева и Армана Царукяна

Валентин Молдавский отреагировал на отмену боя Ислама Махачева и Армана Царукяна
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Именитый российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский высказался насчёт отмены боя Ислама Махачева и Армана Царукяна на UFC 311 из-за травмы армянского бойца.

«Жалко Царукяна. Но я надеюсь, что в скором времени они всё-таки проведут бой. Правда, Ислам планировал после этой защиты подняться в весе. Не вижу причин для него оставаться в лёгком дивизионе», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, новым соперником Махачева будет бразилец Ренато Мойкано, занимающий десятое место рейтинга лёгкого дивизиона. Ранее планировалось, что Мойкано будет драться на UFC 311 с Бенеилом Дариушем, однако теперь их бой не состоится.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона

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