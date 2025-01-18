Хабиб Нурмагомедов подробно высказался о новом сопернике Махачева на UFC 311

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал назначение Исламу Махачеву нового соперника в лице Ренато Мойкано на UFC 311. Напомним, это случилось после травмы Армана Царукяна.

«У Мойкано большой опыт в UFC, 10-11 лет в UFC. Четыре победных боя подряд, и он в расцвете сил. Это хороший бой. Конечно, это не как Арман и Ислам, но всё равно очень конкурентоспособно, и мы не собираемся его недооценивать», — сказал Хабиб в интервью команде социальных сетей UFC.

В активе Мойкано 20 побед, пять поражений и одна ничья в ММА. На данный момент он идёт на серии из четырёх побед.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона