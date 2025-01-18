«Пётр Ян и с травмами выходил драться». Штырков — про снятие Царукяна с UFC 311

Именитый российский тяжеловес Иван Штырков, представляющий клуб «Архангел Михаил», высказался о решении армянского бойца российского происхождения Армана Царукяна сняться с титульного поединка с действующим обладателем пояса в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Странно, конечно. Двоякая ситуация. Травма спины, наверное, давно появилась. Но я нюансов не знаю, поэтому ничего не могу сказать. Травмы бывают у всех.

Если брать того же Петю Яна, он с травмами бескомпромиссно выходил и дрался, да, он проигрывал из-за этого иногда, но дрался. И такие поступки вызывают уважение. Если ждать идеальной подготовки, идеальной формы каждый раз… чемпион есть чемпион.

Но мы не знаем, может, у Армана такая травма, что отказали ноги. Бывает и такое.

Поэтому все наши рассуждения сейчас — лишь догадки. Я думаю, боец сам всё расскажет, когда придёт время.

То, что UFC нашли замену так быстро, это респект. Это огромный плюс и для UFC, и для фанатов, и для Махачева», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Царукяна в этом поединке на коротком уведомлении заменит бразилец Ренато Мойкано.