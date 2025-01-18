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Павел Сосулин успешно защитил титул WBA Asia

Павел Сосулин успешно защитил титул WBA Asia
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17 января в Ереване состоялся очередной вечер профессионального бокса из серии турниров «Ночь чемпионов IBA», где в главном событии шоу непобеждённый российский средневес Павел Сосулин проводил бой против также не знающего поражений филиппинца Карло Бакаро.

С самых первых секунд поединка Сосулин взял под контроль всё происходящее в ринге и начал активный прессинг соперника. Уже во втором раунде Бакаро оказался в нокдауне после мощного пропущенного удара в корпус.

До перерыва оставалось немного времени, и филиппинец смог протянуть бой в третий раунд, который в итоге стал последним в этом противостоянии. Сосулин снова завершил комбинацию ударом в корпус, и Бакаро уже не смог продолжить бой.

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