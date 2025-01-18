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Бенеил Дариуш прокомментировал отмену боя на UFC 311 из-за травмы Царукяна

Бенеил Дариуш прокомментировал отмену боя на UFC 311 из-за травмы Царукяна
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Топовый американо-иранский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Бенеил Дариуш прокомментировал отмену боя на турнире UFC 311.

«К сожалению, я не буду завтра драться. Из-за изменений в карде я остался не у дел. Я хочу поблагодарить Дану Уайта и UFC за то, что они дали мне возможность подраться в родном городе и продолжают заботиться обо мне, несмотря на то что я не дерусь. Я верю, что у Всевышнего есть лучший план на меня, так что буду с верой ждать, как всё сложится», — написал Бенеил Дариуш в своих социальных сетях.

Планировалось, что Дариуш проведёт бой в основном карде турнира с бразильцем Ренато Мойкано, однако Ренато был вынужден заменить травмированного Армана Царукяна в титульном поединке и теперь будет драться с Исламом Махачевым в главном поединке вечера.

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