Дана Уайт: мы позаботимся о Дариуше, разберёмся

Президент UFC Дана Уайт высказался о том, что топовый американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш остался без соперника на турнире UFC 311.

Планировалось, что Дариуш проведёт бой в основном карде турнира с бразильцем Ренато Мойкано, однако Ренато был вынужден заменить травмированного Армана Царукяна в титульном поединке и теперь будет драться с Исламом Махачевым в главном поединке вечера.

«Мы позаботимся о Бенеиле, мы разберёмся», — сказал Дана Уайт в эфире ESPN.

Бенеил Дариуш не выходил в клетку с декабря 2023 года. Тогда он нокаутом уступил именно Арману Царукяну. То поражение стало для американца вторым в UFC кряду.