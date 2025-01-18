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Дана Уайт: мы позаботимся о Дариуше, разберёмся

Дана Уайт: мы позаботимся о Дариуше, разберёмся
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Президент UFC Дана Уайт высказался о том, что топовый американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш остался без соперника на турнире UFC 311.

Планировалось, что Дариуш проведёт бой в основном карде турнира с бразильцем Ренато Мойкано, однако Ренато был вынужден заменить травмированного Армана Царукяна в титульном поединке и теперь будет драться с Исламом Махачевым в главном поединке вечера.

«Мы позаботимся о Бенеиле, мы разберёмся», — сказал Дана Уайт в эфире ESPN.

Бенеил Дариуш не выходил в клетку с декабря 2023 года. Тогда он нокаутом уступил именно Арману Царукяну. То поражение стало для американца вторым в UFC кряду.

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