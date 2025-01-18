Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Ислам Махачев: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Комментарии

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоится большой номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В рамках главного события пройдёт поединок в лёгком весе между действующим чемпионом этого дивизиона Исламом Махачевым и претендентом на этот пояс Ренато Мойкано, принявшего бой на кратчайшем уведомлении вместо травмированного Армана Царукяна.
Рост: 178 см
Размах рук: 178 см
Весовая категория: лёгкая
Рекорд: 26-1
Место в рейтинге UFC: чемпион

Трансляция боя в России официально доступна на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч! Боец».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311 и событий вокруг него.

Материалы по теме
Экспресс на UFC 311: Махачев и Нурмагомедов уйдут с поясами
Экспресс на UFC 311: Махачев и Нурмагомедов уйдут с поясами
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android