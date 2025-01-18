Ислам Махачев: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоится большой номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В рамках главного события пройдёт поединок в лёгком весе между действующим чемпионом этого дивизиона Исламом Махачевым и претендентом на этот пояс Ренато Мойкано, принявшего бой на кратчайшем уведомлении вместо травмированного Армана Царукяна.
Рост: 178 см
Размах рук: 178 см
Весовая категория: лёгкая
Рекорд: 26-1
Место в рейтинге UFC: чемпион
Трансляция боя в России официально доступна на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч! Боец».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311 и событий вокруг него.