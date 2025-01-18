Мойкано в декабре надеялся, что заменит травмированного бойца на UFC 311

Бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано ещё в декабре 2024 года выражал надежду, что он получит свой шанс поучаствовать в титульном поединке из-за травмы соперника.

«Надеюсь, кто-то из них сломает ногу или что-нибудь ещё, чтобы я мог запрыгнуть и побороться за титул», — говорил Ренато Мойкано в интервью в декабре 2024 года.

Напомним, вчера, 17 января, стало известно, что армянский боец российского происхождения Арман Царукян отказался от участия в поединке с российским спортсменом, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым. Мойкано заменит Царукяна в этом бою. Изначально планировалось, что Мойкано будет драться с американцем Бенеилом Дариушем, однако этот бой был отменён из-за изменений в карде.