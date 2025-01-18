Лига GFL подписала ещё несколько известных ветеранов UFC

Новый промоушен GFL продолжает собирать под своим крылом огромное количество возрастных бойцов с опытом. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Теперь с организацией подписал контракт 47-летний экс-претендент на титул UFC в полутяжёлом весе кубинец Йоэль Ромеро, а также 43-летний легендарный бразильский экс-чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе Маурисио Руа.

Напомним, Ромеро свой последний бой проводил в феврале 2024 года и победил там единогласным решением судей Тиаго Сантоса.

Что касается Руа, то его предыдущий поединок состоялся в январе 2023 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от украинца Игоря Потери.