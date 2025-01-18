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Девин Хейни и Райан Гарсия выступят в мае в Нью-Йорке — Сальвадор Родригес

Девин Хейни и Райан Гарсия выступят в мае в Нью-Йорке — Сальвадор Родригес
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Экс-чемпион мира (с припиской «чемпион в отпуске») в первом полусреднем весе американец Девин Хейни и его популярный соотечественник — бывший временный чемпион мира по версии WBC (2021) Райан Гарсия выступят в рамках одного карда в мае 2025 года в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает журналист ESPN Deportes Сальвадор Родригес.

Хейни встретится в ринге с экс-чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе Хосе Рамиресом, а Гарсия проведёт бой ещё с одним экс-чемпионом этого дивизиона, мексиканцем Исааком Крусом.

Как заявил известный крупный инвестор мира профессионального бокса Турки Аль аш-Шейх, в случае побед Хейни и Гарсия тут же получат предложение о проведении второго боя между собой. До этого они встречались в апреле 2024 года, и тогда победил судейским решением Гарсия, отправив несколько раз в нокдаун Хейни по ходу поединка. Но позднее результат был аннулирован из-за положительного допинг-теста Гарсии.

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