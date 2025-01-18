Ислам Махачев назвал Ренато Мойкано «очень предсказуемым»

Российский боец UFC, чемпион промоущена в лёгком весе Ислам Махачев высказался о своём будущем сопернике, бразильце Ренато Мойкано.

«Это опасный парень, он хорошо провёл парочку последних боёв. Он всё ещё опасен. Я уважаю его, потому что он принял этот бой. Он должен быть благодарен, потому что я дал ему возможность провести титульный поединок. Я видел парочку его боёв, но нам нужно посмотреть с командой их снова. Он очень предсказуем, я знаю, как он ведёт игру. Он хорош в борьбе, умеет забирать спину. Но я никогда не отдаю свою спину в UFC. Я не хочу давать ему ни одного шанса. Но я уважаю его. Сделаем это ради всей этой толпы. Я не могу покинуть арену, не проведя бой», — сказал Ислам Махачев в эфире ESPN.

Напомним, вчера, 17 января, стало известно, что армянский боец российского происхождения Арман Царукян отказался от участия в поединке с российским спортсменом, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым. Мойкано заменит Царукяна в этом бою. Изначально планировалось, что Мойкано будет драться с американцем Бенеилом Дариушем, однако этот бой был отменён из-за изменений в карде.