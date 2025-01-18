Вадим Финкельштейн высказался о снятии Царукяна с боя с Махачевым

Почётный президент Международной федерации ММА (IMMAF) Вадим Финкельштейн высказался о решении армянского бойца российского происхождения Армана Царукяна сняться с титульного поединка с действующим обладателем пояса в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Что касается снятия Царукяна с боя с Махачевым, то такое бывает. Травмы бывают разные. Если Арман снялся, значит, была веская причина для этого. Я не особо знаю Ренато Мойкано, не слежу за ним. Но, наверное, это хорошая замена Царукяну», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Царукяна в этом поединке на коротком уведомлении заменит бразилец Ренато Мойкано.