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Опубликован новый постер к UFC 311

Опубликован новый постер к UFC 311
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UFC представили обновлённый постер турнира UFC 311, который пройдёт в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, что главным событием шоу станет бой чемпиона организации в лёгком весе Ислама Махачева против претендента в лице бразильца Ренато Мойкано, который согласился выйти на кратчайшем уведомлении вместо травмированного Армана Царукяна.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

Предлагаем вашему вниманию обновлённый официальный постер турнира:

Постер турнира UFC 311

Постер турнира UFC 311

Фото: UFC

В соглавном событии турнира по-прежнему остался титульный бой между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и претендентом в лице непобеждённого российского бойца Умара Нурмагомедова.

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