Опубликован новый постер к UFC 311

UFC представили обновлённый постер турнира UFC 311, который пройдёт в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).
Напомним, что главным событием шоу станет бой чемпиона организации в лёгком весе Ислама Махачева против претендента в лице бразильца Ренато Мойкано, который согласился выйти на кратчайшем уведомлении вместо травмированного Армана Царукяна.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.
Предлагаем вашему вниманию обновлённый официальный постер турнира:
Постер турнира UFC 311
Фото: UFC
В соглавном событии турнира по-прежнему остался титульный бой между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и претендентом в лице непобеждённого российского бойца Умара Нурмагомедова.