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Али Абдель-Азиз отреагировал на смену соперника в бою Ислама Махачева на UFC 311

Али Абдель-Азиз отреагировал на смену соперника в бою Ислама Махачева на UFC 311
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Известный менеджер в мире ММА Али Абдель-Азиз, который занимается делами действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, дал комментарий по поводу смены соперника своего подопечного бойца в главном событии турнира UFC 311.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

«Теперь люди понимают, почему Махачев является лучшим бойцом этого поколения в лёгком весе. Он готов драться с кем угодно, когда угодно и где угодно», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

Напомним, за полтора дня до боя стало известно о том, что претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян получил травму спины, не сможет провести бой на UFC 311 и вместо него выйдет бразилец Ренато Мойкано.

Турнир UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

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