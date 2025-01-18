Деметриус Джонсон: Мойкано более опасен для Махачева, чем Царукян

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Деметриус Джонсон считает, что Ренато Мойкано является более опасным соперником для чемпиона промоушена, россиянина Ислама Махачева, чем Арман Царукян.

«Многие говорят, что кард стал хуже. Я так не думаю, я считаю, что это даже лучший бой. И вот почему. Вы видели, что Мойкано сделал в последнее время. Он в последнее время не проигрывал, и я считаю, что это более тяжёлый бой для Махачева. И вот почему. Осталось всего 24 часа. Никто в команде Ислама не знает, как себя вести, не знает, как повернётся поединок. Это классные бойцы, которые могут драться с кем угодно в любой день.

Я считаю, что Мойкано намного опаснее, чем Царукян. Он чёртов пёс, и он собирается устроить в клетке собачьи бои», — сказал Деметриус Джонсон в своём блоге.

Напомним, вчера, 17 января, стало известно, что армянский боец российского происхождения Арман Царукян отказался от участия в поединке с российским спортсменом, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым. Мойкано заменит Царукяна в этом бою. Изначально планировалось, что Мойкано будет драться с американцем Бенеилом Дариушем, однако этот бой был отменён из-за изменений в карде.