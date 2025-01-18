Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Сумасшествие». Мухаммад отреагировал на замену Царукяна на Мойкано в бою с Махачевым

«Сумасшествие». Мухаммад отреагировал на замену Царукяна на Мойкано в бою с Махачевым
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинский боец Белал Мухаммад отреагировал на замену Армана Царукяна на Ренато Мойкано в титульном поединке в лёгком весе с россиянином Исламом Махачевым.

«Хабиб против Эла Яквинты, теперь Ислам против Мойкано. Сумасшествие, как иногда переплетаются истории», — написал Белал Мухаммад в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 17 января, стало известно, что армянский боец российского происхождения Арман Царукян отказался от участия в поединке с российским спортсменом, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым. Мойкано заменит Царукяна в этом бою. Изначально планировалось, что Мойкано будет драться с американцем Бенеилом Дариушем, однако этот бой был отменён из-за изменений в карде.

Материалы по теме
UFC 311: на пути Махачева — Мойкано! Чем претендент удивит россиянина? LIVE
Live
UFC 311: на пути Махачева — Мойкано! Чем претендент удивит россиянина? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android