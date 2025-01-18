«Сумасшествие». Мухаммад отреагировал на замену Царукяна на Мойкано в бою с Махачевым

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинский боец Белал Мухаммад отреагировал на замену Армана Царукяна на Ренато Мойкано в титульном поединке в лёгком весе с россиянином Исламом Махачевым.

«Хабиб против Эла Яквинты, теперь Ислам против Мойкано. Сумасшествие, как иногда переплетаются истории», — написал Белал Мухаммад в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 17 января, стало известно, что армянский боец российского происхождения Арман Царукян отказался от участия в поединке с российским спортсменом, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым. Мойкано заменит Царукяна в этом бою. Изначально планировалось, что Мойкано будет драться с американцем Бенеилом Дариушем, однако этот бой был отменён из-за изменений в карде.