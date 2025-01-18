Хасбик провёл стердаун с чемпионом UFC Алексом Перейрой и ударил его лбом

Известный российский видеоблогер, амбассадор спортивной организации UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, провёл стердаун с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

У Хасбика есть многолетний контракт с промоушеном UFC. Сообщалось, что соглашение блогера было подписано со сроком на пять лет и подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Кроме того, говорилось, что сумма контракта является «достаточно внушительной». В смешанных единоборствах Хасбулла пользуется популярностью уже в течение нескольких лет.

Перейра в последний раз выходил в октагон в октябре 2024 года, одержав победу техническим нокаутом над Халилом Раунтри. Это была уже третья защита титула для Перейры в полутяжёлом весе.