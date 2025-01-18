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Хабиб Нурмагомедов: завтра предстоит тяжёлая работа, отдам всё, что у меня есть

Хабиб Нурмагомедов: завтра предстоит тяжёлая работа, отдам всё, что у меня есть
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сказал напутственные слова своим подопечным бойцам: действующему чемпиону UFC в лёгком весе Исламу Махачеву, претенденту на титул UFC в легчайшем весе Умару Нурмагомедову и Тагиру Уланбекову, которые выступят на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе.

«Завтра предстоит тяжёлая работа, это братья, с которыми я вырос, и они были рядом со мной всю мою жизнь. Они также являются большой причиной моего успеха в спорте, и моя любовь ради Аллаха к ним — безгранична.

Всё, что у меня есть, я отдам — главное, чтоб у них всё было хорошо (не только в этой жизни). Пусть Аллах сохранит вас братья, где бы вы ни были, и поможет вам во всём, а я буду рядом», — написал Хабиб на своей странице в социальных сетях.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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