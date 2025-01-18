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«У меня нет кузена с большим спортзалом». Двалишвили ответил на подколы Умара

«У меня нет кузена с большим спортзалом». Двалишвили ответил на подколы Умара
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Грузинский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, представляющий Грузию, высказался о словах россиянина Умара Нурмагомедова о жизни грузинского спортсмена в США.

«Вчера он мне сказал: «О, ты из Грузии, почему ты живёшь в Америке, бро?» Благослови Господь Америку! Я прибыл сюда, чтобы работать, и я благодарен Америке. Я плачу налоги. Я хороший гражданин. Мне нравится жить здесь. Умар приезжает сюда и бесплатно останавливается в доме своего менеджера, затем едет в Дагестан и бесплатно тренируется у своего двоюродного брата. К сожалению, у меня нет кузена с таким большим залом в Дагестане, как у Хабиба. Мне нравится тренироваться в Америке. У меня есть деньги, чтобы оплачивать мои счета, так что хватит нести чушь обо мне», — сказал Мераб Двалишвили в эфире ESPN.

В ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, соглавным событием которого станет титульный поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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