«У меня нет кузена с большим спортзалом». Двалишвили ответил на подколы Умара

Грузинский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, представляющий Грузию, высказался о словах россиянина Умара Нурмагомедова о жизни грузинского спортсмена в США.

«Вчера он мне сказал: «О, ты из Грузии, почему ты живёшь в Америке, бро?» Благослови Господь Америку! Я прибыл сюда, чтобы работать, и я благодарен Америке. Я плачу налоги. Я хороший гражданин. Мне нравится жить здесь. Умар приезжает сюда и бесплатно останавливается в доме своего менеджера, затем едет в Дагестан и бесплатно тренируется у своего двоюродного брата. К сожалению, у меня нет кузена с таким большим залом в Дагестане, как у Хабиба. Мне нравится тренироваться в Америке. У меня есть деньги, чтобы оплачивать мои счета, так что хватит нести чушь обо мне», — сказал Мераб Двалишвили в эфире ESPN.

В ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, соглавным событием которого станет титульный поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.