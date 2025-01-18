Ренато Мойкано: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В главном событии турнира состоится поединок между действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и бразильским бойцом Ренато Мойкано.
Изначально планировалось, что Махачев проведёт реванш с Арманом Царукяном, однако Царукян снялся с боя из-за травмы. Мойкано заменил его на коротком уведомлении.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию информацию о бразильском бойце Ренато Мойкано.
Рост: 180 см
Размах рук: 183 см
Весовая категория: лёгкая
Рекорд: 20-5-1
Место в рейтинге UFC: 10-е
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.