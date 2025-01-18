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Ренато Мойкано: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Ренато Мойкано: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
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19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В главном событии турнира состоится поединок между действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и бразильским бойцом Ренато Мойкано.

Изначально планировалось, что Махачев проведёт реванш с Арманом Царукяном, однако Царукян снялся с боя из-за травмы. Мойкано заменил его на коротком уведомлении.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

«Чемпионат» представляет вашему вниманию информацию о бразильском бойце Ренато Мойкано.

Рост: 180 см
Размах рук: 183 см
Весовая категория: лёгкая
Рекорд: 20-5-1
Место в рейтинге UFC: 10-е

Трансляция боя в России официально доступна на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч! Боец».

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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