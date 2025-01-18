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Ренато Мойкано: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В главном событии турнира состоится поединок между действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и бразильским бойцом Ренато Мойкано.

Изначально планировалось, что Махачев проведёт реванш с Арманом Царукяном, однако Царукян снялся с боя из-за травмы. Мойкано заменил его на коротком уведомлении.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию информацию о бразильском бойце Ренато Мойкано.

Рост: 180 см

Размах рук: 183 см

Весовая категория: лёгкая

Рекорд: 20-5-1

Место в рейтинге UFC: 10-е

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.