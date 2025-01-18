Колби Ковингтон дал совет Хабибу Нурмагомедову

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон дал совет на фоне недавнего снятия с рейса авиакомпании Frontier Airlines бывшего чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Инцидент вызвал широкий резонанс.

«Не летай на карете, как крестьянин, летай на частном самолёте, как король», — написал Колби Ковингтон в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Хабиба сняли с авиарейса, поскольку у него произошло недопонимание с бортпроводником.

Позже именитый спортсмен выступил с заявлением, в котором рассказал, что после снятия с рейса он через полтора часа вылетел в пункт назначения уже на другом самолёте.