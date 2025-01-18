Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев: Хирн всегда чем-то недоволен

Артур Бетербиев: Хирн всегда чем-то недоволен
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал реакцию известного британского промоутера Эдди Хирна на результат его первого боя с экс-чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Дмитрием Биволом, где Бетербиев победил большинством судейских голосов.

«Да, Дмитрий проделал отличную работу, и я могу сказать, что это действительно был самый тяжёлый бой в моей карьере. Что касается Хирна, то он всегда чем-то недоволен. Для меня, как и тогда, огромная честь выступить на февральском турнире в Саудовской Аравии. Они отлично делают свою работу. Их труд бесценен для мирового бокса», — сказал Бетербиев на YouTube-канале Box Nation.

Материалы по теме
Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2: шутки российских боксёров разбавили скуку
Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2: шутки российских боксёров разбавили скуку
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android