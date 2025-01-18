Артур Бетербиев: Хирн всегда чем-то недоволен

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал реакцию известного британского промоутера Эдди Хирна на результат его первого боя с экс-чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Дмитрием Биволом, где Бетербиев победил большинством судейских голосов.

«Да, Дмитрий проделал отличную работу, и я могу сказать, что это действительно был самый тяжёлый бой в моей карьере. Что касается Хирна, то он всегда чем-то недоволен. Для меня, как и тогда, огромная честь выступить на февральском турнире в Саудовской Аравии. Они отлично делают свою работу. Их труд бесценен для мирового бокса», — сказал Бетербиев на YouTube-канале Box Nation.