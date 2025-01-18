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Мераб Двалишвили: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Мераб Двалишвили: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
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В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В соглавном событии турнира состоится поединок между действующим обладателем титула чемпиона UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и непобеждённым россиянином Умаром Нурмагомедовым.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

Для Двалишвили предстоящий бой станет первой защитой титула, завоёванного в 2024 году после победы единогласным решением судей над американцем Шоном О'Мэлли.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию информацию о грузинском бойце Мерабе Двалишвили.

Рост: 167 см
Размах рук: 173 см
Весовая категория: легчайшая
Рекорд: 18-4
Место в рейтинге UFC: чемпион

Трансляция боя в России официально доступна на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч! Боец».

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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