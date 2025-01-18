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Немков: снятие с боя — очень плохо для Царукяна, такой шанс выпадает раз в жизни

Немков: снятие с боя — очень плохо для Царукяна, такой шанс выпадает раз в жизни
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Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков высказался по поводу предстоящего боя чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева против бразильского бойца Ренато Мойкано, который вышел на замену травмированному Арману Царукяну на кратчайшем уведомлении.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

«Видимо, с Царукяном произошло что-то очень серьёзное, что может повлиять на его форму в бою. Снятие с боя — очень плохо для Армана, потому что такой шанс выпадает только раз в жизни. Неизвестно, что будет дальше. Кроме того, все ждали этого боя и всем хотелось посмотреть на поединок Ислама с Арманом. Уже бой Махачева с Мойкано не будет таким интересным. В этом бою не будет никакой интриги», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Трансляция боя в России официально доступна на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч! Боец».

Напомним, Махачев и Мойкано возглавят турнир UFC 311, который пройдёт в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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