«Тренируюсь как проклятый». Чжан Чжилэй рассказал о подготовке к бою с Агитом Кабайелом

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилэй дал комментарий по поводу подготовки к предстоящему поединку против непобеждённого немецкого проспекта Агита Кабайела, с которым сразится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Пока что подготовка идёт хорошо. После пресс-конференции мы вернулись в зал, чтобы тренироваться как проклятые. Так что, имея в запасе месяц, мы сделаем всё возможное, чтобы выступить наилучшим образом 22 февраля.

Я не думаю слишком много о бое, потому что цифры букмекеров — это всего лишь цифры и это всего лишь число того, что люди думают о тех или иных вещах, а не реальные шансы на победу. 22 февраля я буду говорить своими кулаками», — приводит слова Чжилэя Boxing Scene.