Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Тренируюсь как проклятый». Чжан Чжилэй рассказал о подготовке к бою с Агитом Кабайелом

«Тренируюсь как проклятый». Чжан Чжилэй рассказал о подготовке к бою с Агитом Кабайелом
Комментарии

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилэй дал комментарий по поводу подготовки к предстоящему поединку против непобеждённого немецкого проспекта Агита Кабайела, с которым сразится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Пока что подготовка идёт хорошо. После пресс-конференции мы вернулись в зал, чтобы тренироваться как проклятые. Так что, имея в запасе месяц, мы сделаем всё возможное, чтобы выступить наилучшим образом 22 февраля.

Я не думаю слишком много о бое, потому что цифры букмекеров — это всего лишь цифры и это всего лишь число того, что люди думают о тех или иных вещах, а не реальные шансы на победу. 22 февраля я буду говорить своими кулаками», — приводит слова Чжилэя Boxing Scene.

Материалы по теме
Чжан Чжилэй намекнул на бессмысленность боя Фьюри — Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android