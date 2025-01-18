Умар Нурмагомедов: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В соглавном событии вечера пройдёт поединок между действующим обладателем титула чемпиона UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и непобеждённым российским бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию информацию о российском бойце Умаре Нурмагомедове.

Рост: 173 см

Размах рук: 175 см

Весовая категория: легчайшая

Рекорд: 18-0

Место в рейтинге UFC: второе

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.