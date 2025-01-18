Умар Нурмагомедов: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В соглавном событии вечера пройдёт поединок между действующим обладателем титула чемпиона UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и непобеждённым российским бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию информацию о российском бойце Умаре Нурмагомедове.
Рост: 173 см
Размах рук: 175 см
Весовая категория: легчайшая
Рекорд: 18-0
Место в рейтинге UFC: второе
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.
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