Ислам Махачев не стал пожимать руку Ренато Мойкано после стердауна на UFC 311

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отказался пожимать руку своему новоиспечённому сопернику, 10-му номеру рейтинга UFC бразильцу Ренато Мойкано.

Журналисты, присутствовавшие во время стердауна, отмечают в социальных сетях, что между бойцами чувствовалось напряжение, особенно со стороны Махачева.

Напомним, вчера, 17 января, стало известно, что армянский боец российского происхождения Арман Царукян отказался от участия в поединке с российским спортсменом, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым. Мойкано заменит Царукяна в этом бою. Изначально планировалось, что Мойкано будет драться с американцем Бенеилом Дариушем, однако этот бой был отменён из-за изменений в карде.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.