Стало известно, что Махачев сказал Мойкано после напряжённого стердауна

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев после напряжённого стердауна с бразильским бойцом, 10-м номером рейтинга UFC в лёгком весе Ренато Мойкано обратился к своему оппоненту.

«Будь готов», — сказал Махачев.

«Я более чем готов», — ответил Мойкано.

Напомним, вчера, 17 января, стало известно, что армянский боец российского происхождения Арман Царукян отказался от участия в поединке с российским спортсменом, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым. Мойкано заменит Царукяна в этом бою. Изначально планировалось, что Мойкано будет драться с американцем Бенеилом Дариушем, однако этот бой был отменён из-за изменений в карде.

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