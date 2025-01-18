Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, что Махачев сказал Мойкано после напряжённого стердауна

Стало известно, что Махачев сказал Мойкано после напряжённого стердауна
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев после напряжённого стердауна с бразильским бойцом, 10-м номером рейтинга UFC в лёгком весе Ренато Мойкано обратился к своему оппоненту.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

«Будь готов», — сказал Махачев.

«Я более чем готов», — ответил Мойкано.

Трансляция боя в России официально доступна на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч! Боец».

Напомним, вчера, 17 января, стало известно, что армянский боец российского происхождения Арман Царукян отказался от участия в поединке с российским спортсменом, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым. Мойкано заменит Царукяна в этом бою. Изначально планировалось, что Мойкано будет драться с американцем Бенеилом Дариушем, однако этот бой был отменён из-за изменений в карде.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

Материалы по теме
UFC 311: брат Хабиба в шаге от пояса! Умар поставит Двалишвили в тупик? LIVE
Live
UFC 311: брат Хабиба в шаге от пояса! Умар поставит Двалишвили в тупик? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android