Махачев — о замене Царукяна на Мойкано: гладиатор никогда не выбирает соперника

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал о своей реакции на новость о замене оппонента. Напомним, из-за травмы Арман Царукян снялся с боя, его заменит 10-й номер рейтинга UFC в лёгком весе Ренато Мойкано.

«Али Абдель-Азиз зашёл в комнату и рассказал мне новости. Это сумасшествие, но я готов. Когда гладиатор заходит в арену, он никогда не выбирает соперника. Никогда. Просто отправьте мне контракт, вот и всё. Неважно, кто войдёт в клетку вечером, я размажу его», — сказал Ислам Махачев в видео, опубликованном в социальных сетях UFC.

Напомним, вчера, 17 января, стало известно, что армянский боец российского происхождения Арман Царукян отказался от участия в поединке с российским спортсменом, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым. Мойкано заменит Царукяна в этом бою. Изначально планировалось, что Мойкано будет драться с американцем Бенеилом Дариушем, однако этот бой был отменён из-за изменений в карде.

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